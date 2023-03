Nach Ärger in Hilden Hinweisschild an Kurt-Kappel-Straße steht jetzt

Das sei anders geplant gewesen, erklärte die Verwaltung auf Nachfrage und setzte sich mit der Baufirma in Kontakt. Es sollte nachgebessert werden. Und das ist jetzt auch passiert. Auf beiden Seiten der Baustelle weisen Sackgassenschilder auf die Sperrung hin, von der Bismarckstraße zunächst erst ein paar Meter vor der Baustelle, seit Mittwoch jedoch direkt an der Einfahrt gegenüber von der Sparkasse. Dennoch verirren sich immer wieder Menschen an die Absperrgitter.