Tatort am Schalbruch in Hilden Hinweise auf zwei Täterinnen nach Einbruch

Auch wenn die Polizei den Tatzeitraum ziemlich stark eingrenzen kann und eine Personenbeschreibung vorlegt, laufen die Täterinnen noch frei herum: Am Schalbruch in Hilden drangen zwei Frauen am Freitag, 24. Mai, zwischen 14 und 14.20 Uhr in ein Einfamilienhaus ein. Die Täterinnen verschafften sich offensichtlich über eine Terrassentür Zugang. Sie durchwühlten dann die Räume nach Wertgegenständen. Offensichtlich wurden sie dabei von der Bewohnerin aufgeschreckt, denn diese berichtete von der Flucht der beiden Täterinnen, als sie den Hausflur betrat, teilte die Polizei mit. Die Frauen sollen 40 bis 50 Jahre alt und von kräftiger Statur sein. Sie trugen beide ein Kopftuch. Eine der Täterinnen war dunkel gekleidet, die andere trug einen pinken Poncho. Nach Angaben der Polizei wurden Bargeld, Ausweisdokumente und eine Kreditkarte entwendet. Wer Hinweise zu diesem Vorfall geben kann, wird gebeten, sich mit der Polizeiwache in Hilden unter der Telefonnummer 02103 8986410 in Verbindung zu setzen.