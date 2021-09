Nach Hochwasser in Hilden : Stadt hilft Flutopfern mit Parkgenehmigungen

Zigtausende Liter schlammiges Wasser standen in der Tiefgarage unterm Nove-Mesto-Platz und richteten schwere Schäden an der Technik und an weit über 100 dort geparkten Fahrzeugen an. Foto: Köhlen, Stephan (teph)

Hilden Seit dem Hochwasser Mitte Juli kann die Tiefgarage Nove-Mesto-Platz nicht genutzt werden. Die Dauermieter wissen seither nicht, wo sie ihr Auto abstellen sollen.

Die Nove-Mesto-Tiefgarage lief bei der Starkregen-Überschwemmung am 14. Juli voll Wasser und ist bis auf Weiteres gesperrt. Hartmut Benner hatte einen Stellplatz in der Nove-Mesto-Tiefgarage gemietet. Sein Mietvertrag wurde gekündigt. Sein Büro liegt ganz in der Nähe. Als er sein Auto vor dem Amber-Hotel abstellte, bekam er ein Knöllchen. „Ich bin ja nicht der einzige, der von der Schließung der Nove-Mesto-Tiefgarage betroffen ist“, sagt Benner: „Warum stellt die Stadt den Betroffenen nicht Parkplätze in der Nähe zur Verfügung?“ Die öffentlichen Parkplätze an der Berliner Straße seien mittwochs und samstags für die Marktbeschicker reserviert. Er habe an Bürgermeister Claus Pommer geschrieben und keine Antwort erhalten, „nicht mal einen Standardbrief“. Benner: „Das finde ich unglaublich. Das kann nicht sein.“