Hallenbad in Hilden Hildorado schließt für Generalwartung

Ausweichen können Schwimmer ins Waldbad. Das hat am Wochenende von 9 bis 19 Uhr und montags bis freitags von 6.30 bis 19 Uhr geöffnet. Am Mittwoch jedoch haben die Stadtwerke wegen eines personellen Engpasses schon um 16 Uhr geschlossen. Es gab laut Stadtwerke-Sprecherin Müller „eine unglückliche Häufung an Krankheitsausfällen, die wir kurzfristig nicht kompensieren konnten. Dann geht die Sicherheit der Badegäste vor.“ Die Stadtwerke gingen jedoch davon aus, „dass es keine Einschränkungen in den nächsten Ta gen und am Wochenende gibt.“ Aber: „In die Zukunft kann leider niemand schauen, daher kann es keine absolute Sicherheit geben, dass es gar keine Engpässe mehr geben wird.“