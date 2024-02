Marie-Colinet-Sekundarschule Hildener Schüler besuchen ehemaliges KZ Buchenwald

Die Schülerinnen und Schüler hatten sich intensiv mit dem Thema „KZ Buchenwald“ beschäftigt: „Bis zu 2500 Zwangsarbeiter wurden ab 1937 zur Errichtung ihrer eigenen Elendsquartiere und den dazugehörigen SS-Kasernen, den sogenannten Führerhäusern, gezwungen. Zunächst wurden politische Gefangene, Homosexuelle, Sinti und Roma und Berufsverbrecher dort interniert, bevor nach den Judenpogromen auch mehr als 13000 Juden inhaftiert wurden. Mit dem Krieg wurden viele sowjetische Kriegsgefangene inhaftiert und ermordet“, schreiben sie. Geschoren, nummeriert und nach Gruppen gegliedert, die mit verschiedenartigen Stoffdreiecken (sogenannten Winkeln) gekennzeichnet wurden, verloren diese Menschen alles, was in ihrem bisherigen Leben ihre Persönlichkeit und äußere Erscheinung geprägt hatte: „Ihren Willen zu brechen und sie zu erniedrigen, war das Ziel der Nazis. Arbeiten mussten sie unter unmenschlichen Bedingungen in Steinbrüchen oder in Rüstungsbetrieben. Das als Arbeitslager errichtete Konzentrationslager kostete 51.000 Menschen das Leben.“