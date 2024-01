Protest gegen Subventionskürzungen Hildener Landwirte demonstrieren in Berlin

Wenn an diesem Montag, 15. Januar 2024, Tausende Landwirte in Berlin gegen die geplanten Subventionskürzungen der Bundesregierung demonstrieren, ist auch der Hildener Daniel Wirtz und einige seiner Kollegen aus der Region mit dabei. Der Hildener ist am Wochenende in die Bundeshauptstadt gefahren und hat uns am Montagvormittag bereits die ersten Bilder des Fahrzeugtrosses geschickt.