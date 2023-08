Sparkasse verteilt PS-Los-Erträge Hildener Kita erhält ein Pferd

Der Kunstverein Ratinger Maler möchte im Herbst erstmals die Ratinger Kunsttage ausrichten und erhält dafür eine Spende als Unterstützung, um damit verbundene Kosten stemmen zu können. Die Gemeinnützige Sozialpsychiatrische GmbH Niederberg in Velbert unterstützt psychisch kranke Menschen bei der Bewältigung ihres Alltags. „Sie benötigt die Spende zur Anschaffung eines Lastenrades für ihre neue inklusive Cafeteria im ebenfalls neuen Forum Velbert“, so die Sprecherin weiter. So könnten die in der eigenen Küche hergestellten Lebensmittel leicht und umweltfreundlich zum Café transportiert werden.