Demo am Samstag Hildener gehen für ihr Krankenhaus auf die Straße

Die Demonstration an diesem Samstag in Hilden kann doch stattfinden. Nachdem sie in den Sozialen Netzwerken bereits angekündigt, bei der Polizei jedoch nicht angemeldet worden war, haben das nun Bürgermeister Claus Pommer und die Stadt übernommen. „Wir möchten ein Zeichen setzen und gemeinsam zeigen, dass wir alle hinter unserem Krankenhaus stehen“, sagte Pommer am Freitag auf Nachfrage.