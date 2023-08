Großübung mit Beteiligung aus Hilden Hildener Einsatzkräfte üben in Wesel

Mit Blaulicht sind Einheiten der Hildener Feuerwehr, des THW-Ortsverbandes und der Johanniter-Unfallhilfe am Freitag nach Wesel aufgebrochen, um dort an einem ereignisreichen Übungswochenende teilzunehmen. Auf dem Gelände des Technischen Hilfswerks am Niederrhein simulierten die Einsatzkräfte verschiedene Szenarien und übten dabei die richtige Vorgehensweise ein. Das teilte die Stadt Hilden jetzt auf ihrer Homepage mit.