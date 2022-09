Hilden und Umgebung : Hier wird im Oktober gewandert

Schwere und leichte Wanderungen, Nordic Walking und Spaziergänge stehen auf dem Progamm des SGV. Foto: dpa-tmn/Christin Klose

Hilden Mit dem SGV geht es nach Leichlingen und Düsseldorf. Auch Nordic-Walken wird angeboten. Ein Überblick über die Wanderziele im Oktober.

Der Sauerländische Gebirgsverein (SGV) Hilden bietet, auch für Nichtmitglieder, Veranstaltungen im Oktober an. Dabei gibt es schwere und etwas leichtere Routen zu bezwingen.

An fünf Samstagen finden Tageswanderungen, also Wanderstrecken zwischen acht und 14 Kilometern statt. Hierzu ist eine Anmeldung bei den jeweiligen Wanderführern erforderlich. Sie informieren am Telefon über Treffpunkt, Wanderungsbeginn und Anfahrt. Am 1. Oktober geht es mit der Tour „Äpfel und Walnüsse auf dem Leichlinger Obstweg“ los. Interessierte können sich bei Marianne Gierling, 02103/8600 oder 0160 1036489, melden.

Die nächste Wanderung steht am 8. Oktober durch das Agger- und Naafbachtal an. Hier ist Gerda Faber-Dürrschmidt Ansprechpartnerin: 02103 45721. Am 15. Oktober geht es dann über den südlichen Baldeneysteg mit Marianne Gierling, 02103 8600 oder 0160 1036489.

„Von Dorf Düssel Rund um Schöller“ heißt die Tour am 22. Oktober. Annette Klären organisiert sie: 02103/52234 oder 0170 5522876. Bei der letzten Wanderung am 29. Oktober geht es „Auf dem Brezelweg nach Burg“. Hier steht Helmut Kroseberg für Fragen bereit: 02103 40480.

Jeden Montag findet außerdem ein Nordic Walken mit Anleitung statt. Start ist jeweils um 9.45 Uhr für rund eine Stunde. Treffpunkt an der Karnaper Straße 59, Parkplatz Bolzplatz, Buslinie O3 Haltestelle Schützenstraße.

Jeden Dienstag findet ein Spaziergang statt. Beginn ist um 10.00 Uhr für eine Stunde. Treffpunkt ist jeweils derselbe wie bei der Mittwochswanderung. Jeden Mittwoch gibt’s eine leichte Wanderung am Vormittag. Gewandert wird um den Elbsee, im Hasseler-Benrather Forst und in der Ohligser Heide. Dauer des Vorhabens ist laut Gebirgsverein etwa zwei Stunden. Start ist immer um 9.45 Uhr. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.