Eventtechnik-Dienstleister aus Hilden Hier stand schon Angela Merkel auf der Bühne

Ein imposantes Bild bietet sich dem Gast in der großen Lagerhalle an der Otto-Hahn-Straße: Schier unzählige Traversen sind in einem Winkel des Raums übereinander geschachtelt, in einem anderen stapeln sich Bühnenpodeste – und die passenden Füße dazu, in allen möglichen Längen, liegen in den Regalen. „Vieles ist gerade schon unterwegs“, sagt Jens Szczygielski, als er durch die beeindruckende Materialsammlung führt. Zu der gehören natürlich auch Scheinwerfer und Glaswände. Für welche Anlässe das alles gebraucht wird, ist auf einem Foto im schlicht gestalteten Büro nebenan zu erkennen: den Japantag zum Beispiel, Konzerte und viele andere Veranstaltungen. Das ist das Geschäft von Szczygielskis Firma „Atlive Eventtechnik.“