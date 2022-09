Klima in Hilden : Hier sollen 20 zusätzliche Bäume gepflanzt werden

Hilden 20 Bäume sollen in den kommenden Monaten in Hilden auf Gehwegen und Straßen gepflanzt werden. Dafür fallen teilweise Stellplätze weg. Ein Überblick über die Standorte.

An diesen Standorten sollen die Straßenbäume gepflanzt werden: Baustraße in Höhe der Hausnummer 6 auf dem Gehweg. Niedenstraße auf dem Bürgersteig vor Hausnummer 55. Innerhalb einer Sperrfläche des Parkstreifens an der Verbindungsstraße 58. Gleich zwei Bäume sollen auf dem Topsweg gepflanzt werden: einmal neben Hausnummer 10 und einmal neben Hausnummer 14, beide Male auf dem Gehweg. Weitere Standorte: An der Gabelung 15-17 auf der Fahrbahn innerhalb einer Sperrfläche. Auf dem Gehweg am Mühlenhof 2. An der Ecke Mühlenhof, Walder Straße, Gehweg. Auf dem Sand 7-9, Parkstreifen (hier fällt unter Umständen ein Stellplatz weg). Außerdem Auf dem Sand, Ecke In den Weiden (Gehweg). Zwei Bäume auf dem Gehweg an der St.-Konrad-Allee, Ecke Baustraße. In Höhe des Bleicherweg 1 auf dem Gehweg. Eschenweg 23 in einer Sperrfläche der Fahrbahn. Zwei auf der Heinrich-Lersch-Straße, beide auf der Fahrbahn, einmal Hausnummer 10 (Parkplatz fällt weg), einmal 15. Grünewald, Ecke Köbener Straße (Gehweg) sowie Ecke Wohlauer Straße (Fahrbahn, in Sperrfläche). Silcherstraße, Ecke Brahmsweg auf der Fahrbahn. Und Schumannstraße, Ecke Brahmsweg auf dem Gehweg.