Radfahren in Hilden Hier sind Radfahrer besonders gefährdet

Erst wenige Tage alt ist die Meldung, dass eine 40-Jährige mit ihrem Rennrad in einem Kreisverkehr in Mettmann schwer verunglückte. Um einem Auto Platz zu machen, wollte die Frau auf den Gehweg wechseln, touchierte die Bordsteinkante und stürzte. Sie wurde ins Krankenhaus eingeliefert. Handelte es sich hierbei nach dem Stand der Ermittlungen um einen Unfall ohne Fremdeinwirkung, sind viele Unglücke auf Kollisionen zwischen Radfahrern mit Fußgängern oder Kraftfahrzeugen zurückzuführen und das auch in Hilden.