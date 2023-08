Verkehr in Hilden Hier leben Radfahrer gefährlich

Wer hier in Richtung Langenfeld mit dem Fahrrad unterwegs ist, braucht Nerven aus Draht, der mindestens so dick ist wie eine Fahrradkette: Auf der Richrather Straße gibt es einen Radstreifen, der zumindest ein gewisses Maß an Sicherheit suggeriert, in einem Abschnitt darf man zusätzlich den Fußweg benutzen. Ab Höhe Lehmkuhler Weg muss dieser laut Beschilderung befahren werden. Dann aber wird es unübersichtlich.