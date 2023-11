Fünf Standorte in Hilden Hier könnten die Stellplätze für Lastenräder entstehen

„Die Anlage an der Straße Am Kronengarten ist aus Platzgründen ohne Überdachung vorgesehen“, heißt es in der Stellungnahme der Verwaltung. Alle anderen Standorte sollen mit einem Dach ausgestattet werden. „Die Anlage am Warrington-Platz soll zusätzlich mit einer Fahrradservice-Station ausgestattet werden“, erklärt die Verwaltung weiter. Die Service-Stationen seien bei der Betrachtung der Kosten jedoch nicht eingepreist, da sie zu einer anderen Maßnahme gehören. In einer Service-Station finden Radler unter anderem Werkzeug und eine Luftpumpe, die an der Säule befestigt sind.