CDU Hilden stellt Antrag Hier könnte eine neue Kita entstehen

Aktuell fehlen in Hilden 344 Kitaplätze: 115 für die Altersgruppe von 0 bis 2 Jahren, 128 für die 2- bis 3-Jährigen und 101 für die Ü3-Kinder. Das berichtet die Stadtverwaltung. Mit Eröffnung der Groß-Kita am Holterhöfchen mit mehr als 100 Plätzen im Spätsommer dieses Jahres, beruhigt sich die Situation ein wenig. Ein viergruppiger Kindergarten im „Haus des Lernens“ (ab 2025 in den Haushaltsplanungen) soll eine weitere Entspannung mit sich bringen. Das Problem löst es aber noch nicht, denn dann fehlen immer noch Kita-Plätze in Hilden. Deshalb hat die CDU nun einen Antrag eingebracht, der an diesem Mittwoch im Jugendhilfeausschuss (siehe Infokasten) diskutiert werden soll.