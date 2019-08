Hilden : Hier können Eltern Zuschüsse beantragen

Hilden Das seit 1. August geltende „Starke Familien-Gesetz“ sieht 150 Euro pro Jahr für Schulbedarf vor.

(ilpl) Das neue Bildungs- und Teilhabegesetz enthält keine Erstausstattung, sondern eine persönliche Schulbeihilfe in einem Umfang von 150 Euro. Diese Beihilfe wird jährlich ausgezahlt. Gerade für die Erstausstattung eines Schulanfängers dürfte dieses Geld nicht reichen. Gute Tornister kosten rund 200 Euro und jede Grundschule gibt den Eltern „Einkaufszettel“ mit in die Ferien, auf denen steht, was ihre Kleinen im kommenden Schuljahr alles benötigen. Hier ist eine Liste der Grundschule Schulstraße in Hilden, zusammengestellt von der Schulleiterin Renate Coenen: Wasserfarbkasten/Pinsel, Sammelmappe, Zeichenblock, circa fünf Schnellhefter in unterschiedlichen Farben, circa vier Hefte mit unterschiedlicher Lineatur, Buntstifte, Bleistifte, Anspitzer, Radiergummi, Wachsmalstifte, Sportbeutel mit Sportsachen, Butterbrotdose, Trinkbecher.