Zeitreise in die 50er und 60er Jahre : Hier kann man Burger in einem alten Militärbus essen

Bettina Narazny und Alexander Thieme eröffnen am Samstag die „FoodForce1“. Foto: Köhlen, Stephan (teph)

Hilden Kulinarisch absolut auf der Höhe der Zeit, das Ambiente aus den 50er- und 60er-Jahren – am Samstag startet die „FoodForce1“ an der Hülsenstraße in Hilden. Gäste können Hamburger & Co. stilecht in einem umgebauten Militärbus essen.