Hilden : Hier gibt es jetzt 2G-Kontrollbändchen

Auch in Hilden können Kundinnen und Kunden auf Wunsch, nach erfolgter 2G Kontrolle, ein Kontrollbändchen erhalten, um im nächsten Geschäft einfacher Einlass zu finden. Die Vereinfachungsregelung gilt in Hilden ab Donnerstag, 9. Dezember. Folgende Geschäfte bieten ein Kontrollbändchen an, sagt Volker Hillebrand: Intersport Borgmann, Saturn, Mode Adler, New Yorker, C&A, H&M und Schuhe Deichmann. Diese Unternehmen wurden zunächst mit 500 Bändchen pro Tag (jeweils in einer anderen Farbe) ausgestattet, so Hillebrand. Alternativ bestehe die Möglichkeit, sich den „2G kontrolliert“ Nachweis auch zum Beispiel in die Handfläche stempeln zu lassen. Wegen Lieferschwierigkeiten verfügten zur Zeit aber nur Intersport Borgmann und Saturn über Stempel. Die Restlieferung solle zum Ende der Woche erfolgen.