Arbeiten starten am 19. Juni in Hilden Hier erneuert die Stadt den Straßenbelag

Erneuert wird der Straßenbelag am Wiedenhof von Kölner Straße bis Wendehammer, an der Poststraße von Benrather Straße bis Bahnhofsallee und an der Regerstraße von Gerresheimer Straße bis Wendehammer, hieß es weiter. „Die Baumaßnahmen umfassen die Regulierungsarbeiten an Schächten, Schieberkappen und Straßenabläufen sowie das Aufbringen einer dünnen Asphaltdeckschicht auf die vorhandene Asphaltdecke, was in zwei Arbeitsgängen geschieht.“