Spende : Herzlauf-Team unterstützt Projekte trotz Corona-Pandemie

Hilden Kein Herzlauf, kein Weihnachtsmarkt und auch sonst keine Veranstaltungen – die Mitglieder des Hildener Herzlauf-Teams haben seit Beginn der Corona-Pandemie keine Möglichkeit mehr, ihre Arbeit einer breiten Öffentlichkeit vorzustellen und dabei Spenden für Projekte einzusammeln.

Trotzdem: Dank vieler treuer Freunde und Unterstützer konnten die Herzlauf-Mitglieder Geld für soziale Einrichtungen und Initiativen sammeln. Neben Spenden von Privatpersonen und Firmen erhielt der Verein auch Unterstützung durch die Mitglieder des Sparvereins der Hildener Kneipe „BaRock“, die schon mehrere Jahre in Folge den Erlös aus ihrer Weihnachtstombola großzügig dem Herzlauf-Hilden zukommen lässt. Dadurch konnte der Herzlauf-Hilden bereits Kindern, die Opfer der Flutkatastrophe im vergangenen Juli geworden sind, Geld zukommen lassen. 750 Euro spendete der Verein im Rahmen der WDR 2 Aktion „Der Westen hält zusammen!“ und bekam zum Dank einen Musikwunsch erfüllt und ein paar Minuten Sendezeit, um seine Arbeit im Radio vorzustellen. Die Herzlauf-Mitglieder haben darüber hinaus in einer Abstimmung beschlossen, dass Spenden an den Abenteuerspielplatz, an die Hospizbewegung und den Kinderschutzbund fließen sollen.

„Irgendwie geht es immer weiter“, sagt Alexandra Dollnick, zweite Vorsitzende des Herzlauf-Vereins. „Es macht uns dankbar, dass wir und unser Engagement nicht vergessen werden, obwohl wir momentan nicht so präsent sein können. Wir freuen uns auf die Zeit, wenn wir wieder unseren Herzlauf veranstalten können, wenn wir wieder mit den Menschen in Kontakt treten und feiern und gemeinsam für bedürftige Menschen da sein können. Denn das ist es, was an unserer Vereinsarbeit am meisten Spaß macht.“