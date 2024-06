Langjähriger Organisator der Unicef-Gala Heribert Klein in Unicef-Komitee wiedergewählt

Klein engagiert sich bereits seit über vier Jahrzehnten ehrenamtlich für Unicef. Sein langjähriger Freund Peter Ustinov warb ihn einst für diese Tätigkeit an. Klein gelang es, durch seine Ideen und deren Umsetzung über 10 Millionen Euro für Kinder in Not zu generieren. Seit mehr als vier Jahrzehnten ist der Volmerswerther als bekannter Netzwerker tätig. Nachhaltig in Erinnerung bleibt er in Hilden als Erfinder, Organisator und Moderator der „Unicef Deutschland Gala“ in der Stadthalle. Rund 500 Stunden hat er hier insgesamt auf der Bühne gestanden.