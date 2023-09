Wochenende in Hilden Herbstmarkt bei 30 Grad im Schatten

Diana und Klaus Grünther lassen sich treiben, haben kein besonderes Ziel. Bei einem Kleidungsständer mit Blusen in der Höhe des Rathaus-Centers bleiben beide stehen. „Wir waren gestern auch schon hier“, sagt Klaus Grünther. „Es ist wirklich schön in Hilden.“ Am Samstag hätten sie noch zusammen in der Innenstadt gefrühstückt, bevor sie durch die Läden schlenderten. „Die Kommunalpolitik in Hilden weiß, dass man solche Veranstaltungen braucht, um Leute in die Stadt zu locken“, sagt er. Das Wetter macht den beiden nichts aus: „Nach diesem verregneten Sommer freuen wir uns über die Sonne“, sagt Diana Grünther.