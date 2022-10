Wilhelm-Fabry-Museum in Hilden : „Heimat Europa“ – Fotoprojekt für Flüchtlingskinder

Der Foto-Workshop im Fabry-Museum startet am 5. November. Foto: Stadt Hilden

Hilden Sind es Orte, Plätze, an denen man sich wohlfühlt, oder sind es die Menschen, gemeinsame Momente oder ein schönes Essen? Das sollen die Teilnehmer herausfinden.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Das Kulturamt plant ein Fotoprojekt unter dem Titel „Heimat Europa“ für Kinder und Jugendliche aus der Ukraine. „Kaum etwas ist besser geeignet als die Fotografie, um unsere Heimat in all ihren Unterschieden und Ähnlichkeiten festzuhalten und zu zeigen, was sie lebens- und liebenswert macht“, erklärt eine Stadtsprecherin.

Das Wilhelm-Fabry-Museum bietet daher ab Samstag, 5. November, einen dreitägigen Foto-Workshop für geflüchtete Kinder und Jugendliche aus der Ukraine zwischen zehn und 18 Jahren an, in dem es genau um dieses Thema geht. Gemeinsam mit der Fotografin Teona Gogichaishvili werden mitgebrachte Fotos aus der Heimat betrachtet und neue Fotos der jetzigen Heimat entstehen. „Denn Heimat ist sehr unterschiedlich, ob am Polarkreis oder in Wüstenregionen. Doch sogar im relativ kleinen Europa unterscheidet sich Heimat oft schon sehr stark.“

Was sind die Unterschiede, wo sind die Gemeinsamkeiten? Sind es Orte, Plätze, an denen man sich wohlfühlt, oder sind es die Menschen, gemeinsame Momente oder ein schönes Essen? Diese Fragen werden sich die Teilnehmerinnen und Teilnehmer stellen.

Zusammen mit Gogichaishvili werden Bilder zum Thema Heimat auf einer großen Leinwand im Wilhelm-Fabry-Museum in Hilden angeschaut. Danach sprechen die Teilnehmer über ihre mitgebrachten Bilder und machen im Anschluss selbst Fotos in Hilden. Aus den ausgewählten Fotos und Texten, in denen beschrieben wird, was jeden einzelnen zum Thema Heimat bewegt, wird ein kleines Fotobuch gestaltet.

Los geht es am Samstag, 5. November, um 11 Uhr (bis 15 Uhr). Die weiteren Termine sind Samstag, 19. November, von 10 bis 14 Uhr und Samstag, 3. Dezember, von 11 bis 15 Uhr. Treffpunkt ist jeweils das Wilhelm-Fabry-Museum, Benrather Straße 32a. Die Teilnehmerzahl ist auf acht begrenzt. Anmeldungen sind per E-Mail an wilhelm-fabry-museum@hilden.de möglich. Fragen werden unter Telefon 02103 5903 beantwortet.

(tobi)