Wohnen in Hilden Verein kritisiert angekündigte Anhebung der Grundsteuer

Immobilienbesitzer in Hilden müssen sich in der zweiten Jahreshälfte auf einen Grundsteuersatz einstellen, bei dem der Hebesatz auf 580 Prozentpunkte erhöht wird. Eine Erhöhung auf 630 Punkte steht zwar noch im Raum, nach dem Votum des Finanzausschusses in der vergangenen Woche zeichnet sich jedoch ab, dass es dafür im Stadtrat, der am 13. März entscheiden wird, wohl keine Mehrheit geben wird.