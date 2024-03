Eigentümerverein in Hilden „Haus & Grund“ begrüßt Vorstoß bei Grundsteuer

NRW-Finanzminister Marcus Optendrenk hatte Änderungen bei der Grundsteuerreform angekündigt. Der CDU-Politiker sagte: „Wir haben festgestellt, dass es durch die Anwendung des Bundesmodells der Grundsteuer in der jetzigen Form in manchen Kommunen zu einer Belastungsverschiebung gekommen wäre – also zugunsten der Gewerbeimmobilien und zulasten von Einfamilienhäusern.“ Es sei sinnvoll, Kommunen mit Belastungsverschiebung ein Werkzeug an die Hand zu geben, mit dem sie darauf reagieren könnten, Die Pläne sehen vor, es den Kommunen freizustellen, den Hebesatz für die Grundsteuer B aufzusplitten.