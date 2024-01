Kunst in Hilden Haus Hildener Künstler zeigt Werke von Otmar Alt

Alt vertritt den Leitgedanken, Kunst, die man erklären muss, ist langweilig. Das gemeinsame Erkennungsmerkmal seiner Arbeiten ist die Experimentierfreudigkeit. Alts oft farbenfrohe Bilder wirken vordergründig meist heiter verspielt. Bei näherer Betrachtung entfalten sich tiefgründige und komplexe Geschichten. Kennzeichnend für seinen Stil ist, dass seine Werke aus puzzleartig zusammengesetzten Farbfeldern mit präzisen Umrisslinien bestehen. Bevorzugte Figuren in seinen Werken sind Katzen und seltsame Wesen. Immer wieder tauchen in den Bildern Zirkusmotive auf – so auch in der Tiefgarage an der Südstraße, die er in den 90er-Jahren verschönert hat. Die Werke sind bis heute dort zu sehen.