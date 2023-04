Gastro-Kette kommt nach Hilden Eröffnung der „Haus des Döners“-Filiale rückt näher

Die Gastro-Kette mit dem an den internationalen Serien-Erfolg „Haus des Geldes“ angelehnten Auftritt hat bei Neueröffnungen in vielen Städten für Aufsehen gesorgt – unter anderem wegen des Angebotes am ersten Tag: Der Döner kostet dann nur ein Cent, so ist es auch für Hilden angekündigt. In Dortmund kam es durch den großen Andrang im Herbst 2022 sogar zu tumultartigen Szenen: Die Straße, an der die „Haus des Döners“-Filiale liegt, musste am Ende von der Polizei abgeriegelt werden. Weitere Eröffnungen waren daraufhin zunächst verschoben worden. Laut Kette gibt es deutschlandweit bisher mehr als 50 Filialen.