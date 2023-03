In der Fußgängerzone „Haus des Döners“ eröffnet in Hilden

Ob es bei der Eröffnung der Filiale in Hilden auch zu solchen Menschenansammlungen kommen wird, steht noch in den Sternen. Seit Kurzem hängt jedenfalls der typische Schriftzug des Ladens an einer Fassade an der Mittelstraße. Zwischen einem griechischen Restaurant und einem Eiscafé an der Ecke zur Schwanenstraße soll „Haus des Döners“ eröffnen, „Coming soon“ steht auf einem Plakat, demnächst an dieser Stelle.