Wieder Brand in Hilden Zwei Feuerwehrleute bei Einsatz nahe Hauptfriedhof schwer verletzt

Brand in einem leerstehenden Gebäude – das wurde der Hildener Feuerwehr am frühen Samstagabend gemeldet. In einem verlassenen Haus direkt neben dem Hauptfriedhof an der Kirchhofstraße brannte es. „Es standen mehrere Räume in Vollbrand”, erklärte Feuerwehrchef Hans-Peter Kremer am Einsatzort. Das Feuer griff zu diesem Zeitpunkt bereits auf den Dachstuhl über. Der Notruf ging um 17.20 Uhr ein.