Ehrenamt : Hilden hat fünf frischgebackene Senioren-Trainer

Bürgermeisterin Birgit Alkenings (rechts) überreicht Susanne Wiescher ein EFI-Zertifikat als Senior-Trainerin. Foto: Köhlen, Stephan (teph)

Hilden Mit ihrem „Erfahrungswissen für Initiativen“ wollen sie im Ehrenamt Herzensangelegenheiten unterstützen.

Von Ariane Pott

Bürgermeisterin Birgit Alkenings ließ es sich nicht nehmen, den Teilnehmern des EFI-Kurses ihre Zertifikate zu überreichen. EFI steht für „Erfahrungswissen für Initiativen“ und ist ein durch die Stadt Hilden in Kooperation mit der Arbeiterwohlfahrt Hilden und der Katholischen Kirchengemeinde St. Jacobus geförderte Fortbildung für Bürgerinnen und Bürger, die sich ehrenamtlich engagieren wollen. Bei der Übergabe machte Alkenings deutlich: „Ich glaube, dass Demokratie und eine gute zugewandte menschliche Gesellschaft ohne Ehrenamt gar nicht existieren kann.“ Es sei wichtig, dass man die Gesellschaft, in der man lebe, selber gestalte. Genau das wollen die fünf neuen Senioren-Trainerinnen und -Trainer tun. Die drei Frauen und zwei Männer haben sich im Rahmen der Fortbildung ein oder auch mehrere Bereiche gesucht, in denen sie sich ehrenamtlich engagieren möchten.

Dass neues bürgerliches Engagement dringend notwendig sei, berichtet Sabine Kussel-Schmitz, Leiterin der Nachbarschaftszentren St. Jakobus und Gesamtleitung der Seniorenarbeit der Gemeinde, die gemeinsam mit Janine Wrobel, Leiterin des Josef-Kremer-Hauses, den Kurs geleitet hat. „Bürgerliches Engagement nimmt ab, hier wird viel wegbrechen in den nächsten Jahren“, so Kussel-Schmitz. Die EFI-Fortbildung richtet sich zum einen an ältere Menschen, die sich ehrenamtlich einbringen wollen und dies vielleicht auch schon machen, zum anderen an Menschen, die erst noch prüfen möchten, ob ein Engagement überhaupt für sie infrage kommt.

Info Nächster EFI-Kurs startet im Oktober Neue Termine zum EFI-Kurs 2020

Block 1:

Do. 22. und Fr. 23.10.2020

10.00 – 16.00 Uhr

Block 2:

Do. 29. und Fr. 30.10.2020

10.00 – 16.00 Uhr

Block 3:

Do. 05., Do.19. und Do. 26.11.2020

10.00 – 14.00 Uhr Wer Die Kooperation der Nachbarschaftszentren von Awo und katholischer Kirchengemeinde St. Jacobus veranstaltet im Josef-Kremer-Haus an der Schulstraße 35 den siebentägigen, kostenfreien Kurs. Infos Josef-Kremer-Haus, Telefon 02103 64011

„Man stellt sich die Frage, ob man für ein Ehrenamt geeignet sei“, berichtet Susanne Wiescher, die den Kurs als neue Senioren-Trainerin abgeschlossen hat. „Ich war am Ende meiner Berufstätigkeit angelangt und habe überlegt wie es weitergehen soll“, so die pensionierte Kriminalhauptkommissarin und ehemaliger Leiterin des Hildener Kriminal-Kommissariats. „Ich empfehle die Teilnahme unbedingt, weil man auch sehr viel über sich selbst erfährt.“

Die Teilnehmer tauschen sich über ihre eigenen biografischen Erfahrungen aus. Dazu gehört auch, wie man sich in der heutigen Zeit vernetzt, wie man eine Gruppe leitet und welche Verantwortung ein Ehrenamt mit sich bringt.

Susanne Wiescher hat im Rahmen der Fortbildung ihr Projekt gefunden und wird sich unter anderem im „Treffpunkt Mensch“ der Katholischen Kirchengemeinde St. Jacobus einbringen. Andere wie zum Beispiel Marion Ziebell sind schon mit einer konkreten Projektidee in die Fortbildung gestartet, die sie während des Kurses weiter angepasst hat. Ziebell möchte in Zukunft Eltern beim Übergang zwischen Kita und Schule unterstützen. Die anderen Teilnehmer engagieren sich in Initiativen wie dem „Markt der Möglichkeiten“, als Lese- und Ausbildungspaten sowie in der Nachbarschaftshilfe.