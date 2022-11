Kunst in Hilden : Hans-Joachim Uthke trifft Wilhelm Fabry

Hans-Joachim Uthke stellt im Fabry-Museum aus. Foto: Köhlen, Stephan (teph)

Hilden Der Schulterschluss zwischen Kunst und Naturwissenschaft wagt die Ausstellung „Uthke meets Fabry“ im Wilhelm-Fabry-Museum, die an diesem Samstag eröffnet wird.

„Die Vermessung der Welt“, so lautet der Bestseller von Daniel Kehlmann, in dem der Schriftsteller dem Naturforscher Alexander von Humboldt sowie dem Mathematiker Carl Friedrich Gauß ein bisweilen skurriles literarisches Denkmal setzt. Aber auch der Hildener Wundarzt Wilhelm Fabry hatte gemeinsam mit seiner Frau Marie Colinet erheblichen Anteil am naturwissenschaftlichen Fortschritt und somit zur Vermessung der Welt, die auch den Titel für die jüngste Ausstellung, die an diesem Samstag, 19. November, um 17 Uhr im Wilhelm-Fabry-Museum eröffnet wird, liefert. Der Untertitel „Uthke meets Fabry“ verdeutlicht den Schulterschluss zwischen Kunst und Naturwissenschaft, die in der Ausstellung in mehren Kapiteln ihren Niederschlag findet.

Mit Hans-Joachim Uthke hat das Museum einen Künstler mit ins Boot geholt, der wie kaum ein anderer mit künstlerischer Expertise, Humor und Gegenständen aus seiner eigenen Sammlung von Messgeräten und Werkzeugen diese Verbindung bereichert. Eine Sammlung aus Zirkeln, Zangen und Zeichengerät ziert somit auch die Titelseite der vom Museum herausgegebenen Informationsbroschüre.

Info Zahlreiche Veranstaltungen Die Ausstellung „Die Vermessung der Welt – Uthke meets Fabry“ wird von zahlreichen Rahmenveranstaltungen bereichert. Am Sonntag, 27. November, um 12 Uhr findet ein Kindertag mit Führung, Lesung und Bastelaktion statt, und am Samstag, 3. Dezember, lädt Anja Herbertz um 20 Uhr zur Kinderführung „Nachts im Museum“. Am Donnerstag, 8. Dezember, sprechen um 19.30 Uhr Jürgen Wilbert und Jochen Jasner über „Die Schwerkraft des Wortes“. Über „Werkzeuge, die keiner kennt“ spricht am Mittwoch, 11. Januar 2023, 19.30 Uhr, Andreas Wallbrecht und um die Symbolik des Schlüssels in Geschichte und Gegenwart geht es am Donnerstag, 19. Januar 2023, 19.30 Uhr, in dem Vortrag von Yvonne Gönster. Anmeldungen: wilhelm-fabry-museum@hilden.de.

1941 in Kalwe in Westpreußen geboren und in Norddeutschland aufgewachsen, begann Uthke zunächst Ausbildungen als Kaufmann und technischer Zeichner, bevor er an der Famous Artist`s School bei dem britischen Maler und Objektkünstler Ben Nicholson studierte und sich für einen künstlerischen Weg entschied. Die Faszination für technische Finesse und Experimentierfreude ist jedoch bis heute in seinen künstlerischen Arbeiten, Druckgraphiken als Radierung und Lithografie, aber auch Zeichnungen, zu erkennen.

Ausgehend von einem Anatomie-Atlas, der nach jedem Aufklappen eine tiefere Schicht des menschlichen Körpers samt arterieller und venöser Blutbahnen offenbart, dringt auch Uthke, getreu dem Leitsatz Fabrys „Die Anatomie ist Schlüssel und Steuerruder der ganzen Medizin“ in die Tiefen der Anatomie vor. Mit Radiernadel, spitzem Stift oder als Collage seziert er Teile des menschlichen Körpers, zeigt Muskelstränge, Hände und Augen, wobei seine schriftlichen Erläuterungen an die anatomischen Zeichnungen Leonardo Da Vincis erinnern.

Von der Anatomie geht Uthkes Blick auf die Botanik. Mit bemerkenswerter künstlerischer Akkuratesse hat Uthke die filigranen Strukturen der Pflanzen auf seine Druckplatten übertragen. Neben der Flora kommt bei Uthke aber auch nicht die Fauna zu kurz. So ist unter den Tierzeichnungen auch eine Hommage an Dürers „Rhinocerus“ aus dem Jahr 1515 zu finden. Um allen Plagiatsvorwürfen zuvor zu kommen hat Uthke augenzwinkernd „Bitte nicht füttern – gehört Albrecht Dürer“ unter die Zeichnung geschrieben. Die Zeichnung wird ergänzt durch eine Rhinozeros-Plastik aus dem Bestand des Museums. Zum Leben gehört auch der Tod, den Uthke mit Radierungen, die sich teils an Alfred Rethels Totentanz-Darstellungen anlehnen, illustriert. Doch es blitzt auch bei diesem Thema Humor auf, etwa bei der Arbeit „Frühbucher“, die einen rauchenden Totenschädel zeigt.