Digitalpaten in Hilden Hand in Hand durch die digitale Welt

Mittlerweile hat er in acht Städten des Kreises – darunter auch Hilden und Haan – zusammen insgesamt 90 Mitstreiter beisammen, die es sich zur Aufgabe gemacht haben, Senioren beim Kampf gegen die Tücken der modernen Technik beizustehen. Dass der Bedarf groß ist, zeigen allein die Zahlen: So ging aus der Allensbacher Welt- und Werbeträgeranalyse im Jahr 2023 hervor, dass fast die Hälfte der Befragten ab einem Alter von 70 Jahren in Deutschland das Internet nicht nutzen. „Wir sehen fast täglich, dass die Menschen abgehängt werden“, berichtet der 75-jährige Knebel. Oftmals fehle nach vielen Jahrzehnten in der analogen Welt die Motivation, sich auf den technologischen Wandel einzulassen – und das in einer Zeit, in der immer mehr alltägliche Herausforderungen auf digitalem Wege gelöst werden.