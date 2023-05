Dorothea-Erxleben-Straße in Hilden Trotz Anwohner-Protest soll Haltestelle verlegt werden

Die Haltestelle „Dorothea-Erxleben-Straße“ (Fahrtziel Erika-Siedlung) am Anfang der Gerresheimer Straße wird aller Voraussicht nach verlegt. Momentan befindet sie sich ein paar Meter hinter der namensgebenden Straße in Richtung Innenstadt, in Zukunft soll sie einige Meter davor liegen. Anwohner wehren sich dagegen, stellen den finanziellen Nutzen der rund 75.000 Euro teuren Verlegung infrage. Doch nun haben die Mitglieder des Stadtentwicklungsausschusses ein klares Votum getroffen: Mit deutlicher Mehrheit sprachen sie sich für eine Verlegung aus.