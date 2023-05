Hallenbad in Hilden Hier lernten viele Hildener schwimmen

Erinnern Sie sich noch an das Hallenbad an der Heiligenstraße? 1969 wurde es eröffnet, Vereine und Schulen nutzten es rege. Doch in einer Silvesternacht brannte es ab – was zu einem Streit zwischen Versicherungen führte und am Ende zum Neubau des Hildorado.

07.05.2023, 11:17 Uhr

23 Bilder Hallenbad an der Heiligenstraße brannte Silvester ab 23 Bilder Foto: Stadtarchiv Hilden

Viele Hildener werden sich noch an das Hallenbad in der Innenstadt erinnern. Dort, wo heute an der Heiligenstraße mehrstöckige Wohnhäuser stehen, lernten viele von ihnen schwimmen. In der Silvesternacht 1988/89 brannte das Bad. Später stritten sich die Versicherungen um den genauen Zeitpunkt des Ausbruchs. Wir haben sieben Fakten zusammengestellt, die Sie so vielleicht noch nicht kannten. Hier geht es zur Bilderstrecke: Hallenbad an der Heiligenstraße brannte Silvester ab