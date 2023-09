Kirche in Hilden Vom Rheinland nach Amerika und zurück

Nachdem die Finanzkrise über Amerika hereinbricht, ist 2012 Behrens gezwungen, seine Zelte dort abzubrechen: In Amerika gibt es keine Kirchensteuer und seine Gemeinde kann sein Gehalt nicht mehr zahlen. Wieder in Deutschland, arbeitet er ein halbes Jahr lang als Trauerredner und unterrichtet wieder Englisch, dann wird er über Facebook auf eine Pfarrstelle in der Schweiz aufmerksam. „Die habe ich angenommen und war dann also für die Landeskirche Graubünden tätig und für sieben kleine Dörfer mit 150 Einwohnern auf 1250 Metern Höhe zuständig. Von New York City ins Schweizer Bergdorf, das ist schon eine Herausforderung. Es gab mehr Kühe als Menschen.“ Ein Grund, warum es Behrens und seine Frau zurück in die Zivilisation zieht, ist, dass seine dort geborene Tochter das Kindergartenalter erreicht. Sechs Jahre arbeitet er dann als Pfarrer in Dornach in der Nähe von Basel bis es ihn zurück ins Rheinland zieht. „Meine Frau und ich haben uns überlegt, wir versuchen drei Bewerbungen in die Umgebung von Düsseldorf. Dann rief mich eine Schulfreundin an und sagte, dass eine passende Stelle in Hilden frei sei. Ich kannte ehrlich gesagt nur das Hildener Kreuz.“