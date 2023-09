Verkehr in Hilden und Haan Zweiter Trailer zur Geschwindigkeitsmessung im Einsatz

Das Straßenverkehrsamt des Kreises Mettmann setzt seit dem 6. September einen zweiten sogenannten Trailer zur Geschwindigkeitsmessung ein, zunächst in einer einjährigen Testphase. Auch in Hilden und Haan müssen Verkehrsteilnehmer dann damit rechnen, bei überhöhtem Tempo von dem semistationären Blitzer erfasst zu werden. Ein Trailer ist bereits seit Ende 2021 im Einsatz. Das Gerät lässt sich wie ein Anhänger bewegen und flexibel am Straßenrand aufstellen. Die variable Einsatzfähigkeit bei gleichzeitig durchgehender Geschwindigkeitsüberwachung rund um die Uhr habe sich in der Praxis bewährt, so der Kreis Mettmann. Der neue Trailer soll insbesondere an Orten eingesetzt werden, die vermehrt von Fußgängern, Radfahrern sowie Kindern und älteren Menschen frequentiert werden. Dazu zählen Schulen, Altenheime und Krankenhäuser.