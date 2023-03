Schwimmausbildung in Hilden und Haan Mehr Kinder sind Nichtschwimmer

Um Lücken in der Schwimmausbildung zu schließen, bietet das Hildorado in Hilden sogenannte zweiwöchige Intensivkurse an. In den kommenden Sommerferien sind es insgesamt drei für Anfänger und drei für Fortgeschrittene, für die man sich online anmelden kann. Seit 2022 bietet das Hildener Bad diese Crashkurse auch über den gesamten Zeitraum der Ferien an, wodurch die Kapazitäten laut Stadtwerke nochmal um ein Drittel erhöht werden konnten. „Durch die lange vorgeschriebene Schließung aller Schwimmbäder haben wir jetzt einiges aufzuholen bei der Schwimmfähigkeit unserer Kinder. Das ist extrem wichtig für ihre Sicherheit im Wasser und letztlich für ihr ganzes Leben“, bekräftigt Dirk Bremermann, Leiter der Hildener Bäder. Diese Crashkurse sind nicht nur für Kinder mit Grundkenntnissen, sondern auch für Anfänger.