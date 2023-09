Umweltschutz in Hilden und Haan Caritas-Jugendorganisation ruft zum Kippensammeln für die Umwelt auf

Bei der Aktion sollen weggeworfene Zigarettenstummel aufgehoben, in Flaschen gesammelt und anschließend im Hausmüll entsorgt werden. Kinder, Jugendliche und Erwachsene sind ebenso wie Familien und Schulklassen dazu aufgerufen, sich an der „Fill the bottle“-Challenge zu beteiligen und so einen Beitrag zum Umweltschutz in Hilden und Haan zu leisten. Wer im Aktionszeitraum eine E-Mail mit Foto der gesammelten Kippenstummel (britta.franke@caritas-mettmann.de) oder eine Instagram-Nachricht mit Bild (@caritas_im_kreis_mettmann) sendet, nimmt an einer Verlosung teil, bei der es unter anderem Zuschüsse für die Klassenkasse und Eisgutscheine zu gewinnen gibt. Wer Fragen zur Aktion hat, kann sich an das Team von Youngcaritas wenden.