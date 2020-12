Apothekensprecher aus Hilden bittet um Geduld : „Wir verteilen die Masken frühestens ab 15. Dezember“

Jürgen Wunderlich ist Apotheker in Hilden und Sprecher der Apotheker des Südkreises Foto: Jürgen Wunderlich/Wunderlich/Privat

Hilden/HAAN 20 bis 30 Anfragen nach den FFP2-Masken des Bundes gehen momentan bei Dr. Jürgen Wunderlich täglich ein. Er ist Sprecher der Apotheken in Hilden, Haan und Langenfeld.

Die Ankündigung von Bundesgesundheitsminister Jens Spahn, 400 Millionen FFP-2-Masken an Risikogruppen und Menschen über 60 Jahre zu verteilen, sorgt in den Apotheken täglich für dutzende Nachfragen – obwohl die Masken noch nicht verteilt werden. Der Sprecher der Apotheken in Hilden, Haan und Langenfeld ist Jürgen Wunderlich. Der promovierte Pharmazeut ist Besitzer der Hildener Fabricius- und der Schwanenapotheke. Er erklärt, wie die Verteilung abläuft.