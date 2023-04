1923 in Hilden eröffnet Waldbad startet in seine 100. Saison

Neu ist eine Schnellkasse am Nebeneingang. Dort können Badegäste mit ihrem Online-Ticket den QR-Code einscannen und durch ein Drehkreuz gehen. „Wir bieten auch eine neue Vorteilskarte mit QR-Code an“, erklärt Stadtwerke-Sprecherin Sabine Müller. Den können die Schwimmer ebenfalls einscannen, der Eintrittspreis wird dann automatisch vom Guthaben abgebucht. Angeboten werden sollen diese Karten zunächst für Erwachsene, später auch für Kinder und Jugendliche. Wer bereits ein Guthaben hat, kann es auf die neue QR-Code-Karte umschreiben lassen, so Sabine Müller. Im Bereich der Becken gibt es ebenfalls eine Neuerung: Das Babybecken soll in den kommenden Tagen ein riesiges Sonnensegel erhalten. Bisher lag der Bereich in der Sonne. In den Kassenbereichen wollen die Stadtwerke Wlan anbieten, vor allem für die Gäste, die spontan ein Online-Ticket kaufen möchten. Ob die Router das Internet-Signal auch bis auf die Liegewiesen senden, haben die Mitarbeiter noch nicht ausprobiert. Der Eintrittspreis bleibt mit 4,70 Euro für Erwachsene und 3,20 Euro für Kinder und Jugendliche zwischen vier bis einschließlich 16 Jahren übrigens auf Vorjahresniveau – gleiches gilt für die Wassertemperaturen, die aufgrund der hohen Energiepreise auf 24 Grad im Schwimmer- und Nicht-Schwimmer-Becken reduziert worden waren.