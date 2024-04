Saisonstart Mitte Mai Waldbad soll abends länger geöffnet bleiben

Info

Am Samstag, 13. April, findet ein Speed-Dating für Jobs in den Hildener Bädern statt und zwar von 9 bis 15 Uhr im Hildorado an der Grünstraße 2. Gesucht werden Personen, die sich vorstellen können, als Saisonkraft tätig zu werden. Rettungsschwimmer werden ebenso gesucht wie Mitarbeiter an den Kassen und Reinigungskräfte. Wer Interesse hat, sollte am Samstag seine Badehose mitbringen, denn es wird Tests geben, in denen die Tauglichkeit nachgewiesen werden kann. Bei Interesse werden die Kandidaten in den kommenden Wochen trainiert, sodass sie für die Aufsicht am Beckenrand gewappnet sind, teilen die Stadtwerke mit.