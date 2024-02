IHK-Umfrage im Kreis Mettmann Unternehmen schauen skeptisch in die Zukunft

So seien beispielsweise die Umsätze in Industrie, Bauwirtschaft und Handel in den letzten Monaten weiter rückläufig gewesen. Und auch für das laufende Jahr befürchten diese Branchen einen anhaltenden Nachfragerückgang, hieß es weiter. Vor diesem Hintergrund halte die bereits im Laufe des vergangenen Jahres verstärkte Investitionszurückhaltung an: „Gut 13 Prozent aller Betriebe planen an ihren hiesigen Standorten im laufenden Jahr überhaupt keine Investitionen. Die übrigen planen zwar zu investieren, jedes dritte dieser Unternehmen will das Budget aber kürzen“, erklärte ein IHK-Sprecher. Nur jedes sechste habe demgegenüber steigende Investitionsausgaben eingeplant.