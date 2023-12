Verdacht auf Steuerbetrug Verstöße in Shisha-Bars in Hilden, Haan und Erkrath aufgedeckt

So stellten die Einsatzkräfte in Bars an der Hochdahler Straße und an der Benrather Straße erhöhte Kohlenmonoxid-Werte fest, da in den Wasserpfeifen Tabak konsumiert wurde. Neben Verfahren wegen des Verstoßes gegen das Nichtraucherschutzgesetz wurden aufgrund baurechtlicher Verstöße Ordnungswidrigkeitenanzeigen gefertigt, teilt die Kreispolizei Mettmann mit. Zudem beschlagnahmte der Zoll an der Hochdahler Straße Tabakdosen, die aufgrund einer Änderung in der Tabaksteuerverordnung nicht mehr genutzt werden dürfen. An der Benrather Straße leiteten die Beamten ein Ermittlungsverfahren wegen eines Verstoßes gegen die Abgabenordnung ein, da Tabakdosen ohne Steuersiegel aufgefunden und sichergestellt worden waren. Einsatzkräfte des Zolls leiteten zwei Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts des Leistungsbetrugs und ein Verfahren aufgrund von Verschleierung von Arbeitsendgeld ein. Zusätzlich konnten Hinweise auf zwei Verstöße gegen das Mindestlohngesetz erlangt werden.