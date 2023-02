Hilden/Haan Ukraine-Krieg: Ein Jahr Ausnahmezustand

Auch in Haan schaltete sich die Verwaltung ein, sammelte beispielsweise Adressen von Menschen, die Geflüchtete privat aufnehmen wollten. Die Krankenhäuser in Hilden und Haan schickten medizinische Ausrüstung auf den Weg in die Ukraine, die Kinder der Astrid-Lindgren-Schule in Hilden zeichneten Bilder und gaben sie gegen eine Spende an Hildener ab, das Geld ging an eine Hilfsorganisation. Romina Mazzucca und Luisa Block machten in der Hildener Innenstadt Musik und sammelten mehr als 1000 Euro für Kinder in der Ukraine. Viele Menschen organisierten private Hilfskonvois und brachten Lebensmittel an die Grenze zur Ukraine.