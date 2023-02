Rund 150 Kinder unterwegs Sternsinger sammeln in Haan und Hilden 60.500 Euro

Auf dem Haaner Wochenmarkt wurden viele Segensaufkleber sowie Königskekse ausgegeben. Die in großer Menge eingesammelten Süßigkeiten wurden von den Sternsingern und Sternsingerinnen mit der Haaner Tafel geteilt. Die 14.100 Euro sind in Haan ein neuer Rekordbetrag für die größte Solidaritätsaktion von Kindern für Kinder, mit der wichtige Hilfe für benachteiligte Kinder in der ganzen Welt, besonders im diesjährigen Schwerpunktland Indonesien, geleistet werden kann.