Feuerwehr im Dauereinsatz : Starkregen setzt Hilden und Haan unter Wasser – Bäche treten über Ufer

Hilden/Haan Starkregen hat Hilden und Haan in der Nacht zu Mittwoch voll erwischt. Dutzende Keller stehen unter Wasser, Bäche sind übergetreten. Die Feuerwehr ist seit 1 Uhr im Dauereinsatz.

Die hauptamtliche Wache und die Freiwillige Feuerwehr Hilden sind am Mittwoch seit etwa 1 Uhr in der Nacht im Einsatz – ihre Haaner Kollegen erreicht um 2.04 Uhr der erste von unzähligen Notrufen. Ein großes Regengebiet zieht zu dieser Zeit über die Region. Starkregen prasselt auf die beiden Städte herunter. Binnen Minuten laufen Keller voll Wasser.

„Im nächtlichen Einsatz waren über 40 Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr Hilden. Zum jetzigen Zeitpunkt wurden über 34 Einsatzstellen abgearbeitet. Weitere 30 Einsatzstellen stehen noch aus, minütlich kommen neue Einsätze rein“, sagte eine Feuerwehrsprecherin am Vormittag. „Da der Regen noch anhalten wird, werden wohl die nächsten Stunden die Einsätze nicht weniger.“ Nicht nur vollgelaufene Keller halten die Feuewehrleute in Atem, sondern auch Brandmeldeanlagen, die durch den Starkregen ausgelöst worden sind, und der Verdacht auf undichte Gasleitungen.

In Haan unterspült der Regen die Diekermühlenstraße. Im Bereich der Straße Zur Mühle läuft laut Feuerwehrsprecher Wasser von einem Feld in die angrenzenden Gebäude, unter anderen in das des Deutschen Rotes Kreuzes. „Wir sind mit 26 Kräften und sechs Fahrzeugen im Einsatz“, sagt der Sprecher. Rund 50 Einsätze arbeiten sie seit 2.04 Uhr ab. Einige sind noch offen. „Da es immer weiter regnet, rechnen wir mit weiteren Hilfeersuchen.“ In einigen Fällen kann die Feuerwehr jedoch nicht helfen – wenn der Keller nur fünf bis zehn Zentimeter unter Wasser stehe, könne die Feuerwehr mit ihren großen Pumpen nicht viel ausrichten. Diese Geräte seien für größere Wassermassen ausgelegt.