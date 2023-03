Hilden/Haan Städte müssen weniger an Kreis überweisen

Die IHK begrüßte die Senkung der Kreisumlage: Sie greife die angespannte wirtschaftliche Situation auf, in der sich die Unternehmen aus dem Kreis Mettmann aktuell befinden. Auch wenn deren existenziellen Sorgen mit Blick auf eine tiefgreifende Rezession geschwunden sind und die Wirtschaft im Kreis ihre Geschäftslage zum Jahresbeginn leicht positiv einschätzt, blieben Zweifel. Mit der Senkung der Kreisumlage rücken theoretisch denkbare Erhöhungen der Grundsteuer B und der Gewerbesteuer – und damit einer stärkeren Belastung für die Unternehmen im Kreis – weiter in die Ferne. „Jetzt ist es an den Kommunen, den Ball aufzugreifen und durch den Verzicht auf höhere Realsteuern ihren Beitrag zur Stabilisierung der Wirtschaft und zum Standort Mettmann zu leisten“, erklärte IHK-Geschäftsführer Gregor Berghausen.