Freiwillige Aufgaben auf dem Prüfstand Städte müssen deutlich mehr Geld an Kreis überweisen

Zu freiwilligen Leistungen und Ideen, wie die Mehrbelastungen in Hilden aufgefangen werden könnten, äußert sich die Verwaltung nicht. Nur so viel: „Tariferhöhungen im öffentlichen Dienst, Inflation, gestiegene Energiekosten, Wachstumschancengesetz, Gebäudeenergiegesetz, Transferleistungen im Sozialbereich und so weiter und so fort – überall sind entweder weniger Einnahmen oder mehr Ausgaben zu verzeichnen. Eine Anhebung der Kreisumlage kommt nicht völlig überraschend. Der Entwurf des Haushaltsplans, den wir im September einbringen werden, wird diese und andere Kostensteigerungen und Mindereinnahmen berücksichtigen. Über den Entwurf des, entscheidet dann die Politik“, erklärt Stadtsprecher Roland Becker.