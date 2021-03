Hilden/Haan : Staat gewährt bis zu 163.000 Euro Immobilien-Darlehen

Hilden/Haan Immobilien sind teuer, die Zinsen dafür immer noch sehr günstig. Zudem gibt es eine erneut verbesserte Landesförderung, die die Finanzierung erheblich erleichtern kann. Darauf weist die Landsbausparkasse LBS hin.

So erhält beispielsweise eine vierköpfige Familie in Hilden und in Haan für den Erwerb der eigenen vier Wände - egal ob neu oder gebraucht - ein vergünstigtes Darlehen von bis zu 163.000 Euro, 6400 Euro mehr als im Vorjahr, hat LBS-Gebietsleiter Bert Christoffel errechnet.